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Еще три смерти от коронавируса подтвердили в Карелии за сутки

Новости. Общество
09:25, 11 Декабря 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

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Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция в Карелии унесла жизни 1118 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По состоянию на утро 11 декабря в Республике Карелия за сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции, сообщил Михаил Охлопков. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1118 человек.

На сегодняшний день зарегистрированы 86 195 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10 472 ребенка.

За прошедшие сутки выявлены 235 инфицированных (18 - дети), из них непривитых – 226 (96,1%).

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Комментарии

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Изя
2021-12-11 12:45:24
Что творится то ? Не пора ли прокурорам мед.организации проверить , хоть лечат ли кого ваще . :)
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