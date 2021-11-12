Еще три смерти от коронавируса подтвердили в Карелии за сутки

Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция в Карелии унесла жизни 1118 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По состоянию на утро 11 декабря в Республике Карелия за сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции, сообщил Михаил Охлопков. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1118 человек.

На сегодняшний день зарегистрированы 86 195 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10 472 ребенка.

За прошедшие сутки выявлены 235 инфицированных (18 - дети), из них непривитых – 226 (96,1%).