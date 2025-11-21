Ещё три золота и одно серебро завоевали карельские тайбоксеры на первенстве Европы в Афинах

Спортсмены из Петрозаводска одержали сразу несколько побед на соревнованиях по муай-тай в Греции.
Воспитанники петрозаводской спортивной школы «Сабай» завоевали четыре золотых и одну серебряную медаль на первенстве Европы по тайскому боксу, которое прямо сейчас проходит в столице Греции Афинах. Об этом сообщили в Федерации муай-тай России.
Наряду с Варварой Колехмайнен победительницами состязаний стали Алиса Тестова, Ксения Михайлова и Серафима Костякова, а почётное второе место занял их товарищ по команде Потап Бурый.
Кроме того, по информации источника «Столицы на Онего», Ксения Михайлова выполнила норматив на звание мастера спорта России.
Тренировала и сопровождала юниоров президент Федерации муай-тай Карелии Диана Зубровская.
Напомним, это первая в истории республиканского муай-тай команда из шести спортсменов, одновременно вошедших в состав сборной России для участия в европейском первенстве. Поездка стала возможной благодаря усилиям тренеров, родителей и помощи жителей Карелии, которые участвовали в сборе средств на её финансирование.