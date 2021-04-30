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Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:25, 01 Мая 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Число умерших от COVID-19 в республике увеличилось до 472.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 1 мая, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Пудожской ЦРБ скончался 80-летний житель Пудожа, в Госпитале для ветеранов войн – 67-летний житель Петрозаводска, в Межрайонной больнице № 1 -  80-летний житель Костомукши. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 472 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 39 человек. Из этого числа заболевших – 33 человека, из них 21 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 45800.

За сутки выздоровели еще 53 человека. Всего вписано по выздоровлению 43876 пациентов

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7458,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3274,6 случая, по Северо-Западу – 5745,9.

Накануне в Карелии было зарегистрировано также три смерти от коронавируса.

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