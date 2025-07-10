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Еще в четырех поселках Карелии построят новые амбулатории

Новости. Общество
16:37, 17 Июля 2025
фото: © Пресс-служба правительства РК

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В ближайшее время стартует строительство врачебных амбулаторий в поселках Деревянка, Мелиоративный, Кяппесельга и Шальский.

Объекты возведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов находится под личным контролем Главы Карелии Артура Парфенчикова.

В программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на 2025 год в республике – 8 новых зданий врачебных амбулаторий и 9 фельдшерско-акушерских пунктов.

Строительство амбулаторий ведется в Ильинском, Деревянном, Кончезере, Гирвасе. В ближайшее время начнутся работы в Мелиоративном, Деревянке, Кяппесельге, Шальском.

ФАП в Пийтсиеки уже возведен. Здесь все строительно-монтажные работы закончены. До конца года открытие новых ФАПов порадует жителей села Святозеро, деревни Коткозеро, поселков Матросы, Мийнала, Пуйккола, Пушной, Пудожгорский, Подпорожье. Сейчас эти объекты в разной степени готовности.



Так, в поселке Матросы параллельно с возведением ФАПа начали благоустройство территории вокруг. Внутри здания отказались от штукатурно-малярных работ. Стены обшивают медицинскими панелями, устойчивыми к санитарной обработке.

– До конца месяца мы должны полностью принять объект. Рады этому событию, ведь больше 10 лет фельдшерский пункт находится в здании бывшей школы, – рассказала главный врач Пряжинской ЦРБ Валентина Рябова.

Снаружи ФАПа оборудуют трехфазные разъемы для подключения мобильных медицинских комплексов, которые приезжают для обследования жителей. В здании площадью 80 кв. м разместят кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационную комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей и другие помещения.

– В новом здании будет работать комфортнее. Матросы нуждались в новом ФАПе. Сейчас здесь активно строят новые дома, народ переезжает, в том числе многодетные семьи. Поселок растет – особенно летом работы у нас очень много, – поделилась местный фельдшер Анастасия Душина.

Анастасия Душина, заведующая ФАПом в Матросах, жила и училась в Петрозаводске. Шесть лет назад она переехала в поселок по предложению главного врача районной больницы. Сегодня ее фельдшерский пункт обслуживает порядка тысячи человек.

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