Еще в одном карельском городе сообщили об отмене крещенских купаний

Традиционных водных мероприятий на Богоявление не будет в Костомукше.

Как в личном профиле сообщил глава Костомукшского городского округа, в этом году крещенских купаний на озере Контокки не будет.

Сергей Новгородов подчеркнул, что решение об отмене традиционных водных мероприятий на Богоявление было принято с учетом возможных рисков и из соображений безопасности жителей.



«Дело в том, что в ночь с 18 на 19 января на территории округа прогнозируется достаточно морозная и ветренная погода. Погружение в воду в таких условиях может повлечь за собой не только обморожение, но и, как отметили на совещании медицинские работники, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил глава города горняков.

Кроме того, по словам Сергей Новгородова, на территории округа превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, а пребывание на морозе и переохлаждение могут привести к росту заболеваемости среди населения.



Помимо прочего, при таких погодных условиях обеспечить безопасность и комфорт участников в полном объеме при имеющихся ресурсах и материально-технических средствах не представляется возможным.



«Надеюсь на понимание, а также прошу проявить сознательность и воздержатся от купания в озере самостоятельно», — написал Сергей Новгородов.

Он отметил, что в целях обеспечения безопасности будет усилено патрулирование береговой черты озера Контокки, а также в усиленном режиме организуют свою работу администрация, МЧС, полиция, горбольница и другие городские службы.



Глава КГО добавил, что в Покровском кафедральном храме 18 и 19 января в 09.00 пройдет Божественная литургия, а по ее окончании состоится Великое освящение воды.

Напомним, ранее стало известно об отмене крещенских купаний в Сегежском муниципальном округе.