Еще в одном приладожском поселке жители остались без света

В поселке Куянсуо произошло отключение электроснабжения.

По информации ЕДДС Лахденпохского района, устранением аварии занимается бригада западно-карельских электрических сетей. Отметим, Куянсуо (фин. Kujansuo) — поселок в составе Хийтольского сельского поселения. Находится на северо-восточном берегу озера Аласъярви.



Ранее аварии на сетях холодного водоснабжения произошли в Петрозаводске, а также в Сегежском, Олонецком, Медвежьегорском и Лахденпохском районах.



Основными причинами стали заморозка внутридомовых систем холодного водоснабжения, утечки на водопроводах, а также аварийное отключение водопроводных систем из-за скачков электроэнергии, рассказали в Госкомитете. Зачастую это происходит в аварийных домах.



Также напомним, энергетики вернули свет в поселке Чална.