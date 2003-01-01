Еще в одном районе Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Беломорском округе горит более 500 гектаров лесов.

Вчера, 6 августа, в Беломорском округе Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки. Об этом сообщила глава оруга Ирина Филиппова.

Решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По данным на 6 августа, в округе действуют пять лесных пожаров общей площадью более 500 гектаров. На тушении работают 43 спасателя и 7 единиц специальной техники. Власти округа настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от походов в лес и отказаться от разведения костров. За нарушение этих правил предусмотрены серьезные штрафы: для граждан — от 40 тысяч рублей, для организаций — от 600 тысяч рублей.

Напомним, в Карелии с 30 июля действует региональный режим ЧС, режим ограничения пребывания граждан в лесах повторно продлили до 18 августа. В Муезерском и Лоухском районах полностью запрещено посещение лесов.