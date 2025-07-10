Еще жарче и без осадков: прогноз погоды на 19 июля

Карельские синоптики рассказали о погоде в субботу

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 19 июля, в Петрозаводске будет малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью +10,+12°С, днём +26,+28°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии малооблачно. Без осадков. Ветер юго-западный, на юге юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью +7,+12°С, местами до +16°С, днем +24,+29°С, местами до +31°С.