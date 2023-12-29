Есения, Весения и Фидан — в Петрозаводске в первые дни года родились дети с удивительными именами

Глава города рассказала, сколько детей появилось на свет с начала года и какое имя дали первым в нынешнем январе.

Инна Колыхматова, глава Петрозаводска, на своей странице в соцсети рассказала о работе Республиканского перинатального центра и ЗАГСа с начала года.

По словам главы города, за время новогодних праздников в Республиканском перинатальном центре им. К. А. Гуткина появился на свет 61 младенец, в том числе 44 маленьких петрозаводчанина. Столица Карелии стала безусловным лидером по числу рождений с начала года, ведь всего в республике в январе родилось 74 ребенка.

«Как рассказали коллеги из городского ЗАГСа, сегодня — в первый рабочий день — с самого утра в коридорах многолюдно. Только за время до обеда свидетельства о рождении получили 11 счастливых семей! Первое имя, которое дали родители в этом году — Артём! Оно древнегреческого происхождения, имеет несколько версий возникновения. Одна из них связана со словом „artemes“, что в переводе означает „невредимый“ или „здоровый“», — написала вечером 9 января Инна Колыхматова.

При этом, наряду с известными именами — Степаном, Максимом, Павлом, Богданом, Варварой, Василисой — некоторые родители дали детям более редкие и даже экзотические: Есения, Весения и Фидан.

«Поздравляю счастливых родителей и их близких с рождением малышей. Пусть ваши крохи растут здоровыми, сильными, умными и добрыми, наполняя семейную жизнь все большей любовью и радостью», — написала Инна Колыхматова.