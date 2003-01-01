«Если б не было учителя»: Артур Парфенчиков поздравил педагогов с праздником

Глава Карелии опубликовал фото своей первой учительницы, поблагодарив всех педагогов за доброту, мудрость и поддержку.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице ВК поздравил всех педагогов республики с наступившим сегодня, 5 октября, Днём учителя. Руководитель региона поблагодарил учителей за мудрость, поддержку, доброту, и опубликовал посвященные учителям строки Вероники Тушновой.

Если б не было учителя,

То и не было б, наверное,

Ни поэта, ни мыслителя,

Ни Шекспира, ни Коперника.

И поныне бы, наверное,

Если б не было учителя,

Неоткрытые Америки

Оставались неоткрытыми.

И не быть бы нам Икарами,

Никогда б не взмыли в небо мы,

Если б в нас его стараньями

Крылья выращены не были.

Без его бы сердца доброго

Не был мир так удивителен.

Потому нам очень дорого

Имя нашего учителя!

Артур Парфенчиков опубликовал фото своей первой учительницы - Ольги Константиновны Оськиной.