"Если бы здание Музея карельского фронта представляло угрозу, я бы не побоялся это сказать"

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов рассказал, почему Музей карельского фронта в Беломорске торжественно открыли раньше ввода здания в эксплуатацию.

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов стал гостем авторской рубрики Натальи Захарчук "Кофе со сливками" и ответил на острые вопросы, касающиеся объектов, которые вызвали конфликты.

- Про вас говорят, что вы принципиальный человек. Но давайте поговорим о конфликтных ситуациях, когда вы принимали сторону ваших начальников, хотя могли бы принять другую… Признайтесь, ведь могли бы сказать: не открывайте Музей карельского фронта в Беломорске 30 сентября, мы не успеваем сдать его в эксплуатацию… давайте перенесем сроки. Почему не сказали?

- Потому что мы успели сделать все строительные работы к 30 сентября. В полном объеме. Такое бывает, что строительные работы обгоняют работы на бумаге. Но они их догнали в конечном итоге.

- Но вы же закон нарушили? Нельзя было людей пускать в это здание!

- Мы там с десятками контролеров ходили на этапе строительства, я сам в этом здании был, наверное, раз десять с проверяющими из Минкультуры. Минобороны и Совета безопасности. И мы знали, что здание готово: к указанному сроку все строительные работы были полностью завершены, никаких угроз безопасности не было. Если бумаги не готовы, то это не значит, что дом не готов и опасен.

Поверьте, если бы здание представляло угрозу, я бы не побоялся и не постеснялся это сказать.

О чем еще рассказал Виктор Россыпнов, комментируя скандальные ситуации, читайте в рубрике "Кофе со сливками".