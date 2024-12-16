«Если дергается левый глаз…»: глава Минздрава Карелии и студент ПертГУ рассказали о нехватке минералов в организме

Информативное видео, где полезной информацией делится будущий врач, предложил посмотреть глава Минздрава.

Глава Минздрава Карелии на своей странице в соцсети «Вконтакте» поднял очень актуальную тему — о нехватке минералов в организме.

«Как быстро понять, что в организме не хватает минералов и каких именно?» — написал министр.



Михаил Охлопков опубликовал видео, в котором Вадим Тергоев, студент 1 курса медицинского института ПетрГУ, рассказывает жителям Карелии о том, как по самочувствию определить, в чем нуждается организм.

«Если дергается левый глаз… если слабость… если синяки под глазами…», — в общем, смотрите — это важно!