«Если друг оказался вдруг…»: обманувшему товарища жителю Прионежья грозит лишение свободы

Нечистый на руку и нечестный юноша присвоил имущество друга и сдал его в комиссионку.

В полицию Прионежского района от местного жителя поступило заявление о присвоении имущества.

Полицейские установили, что заявителя обманул приятель — 21-летний житель Прионежья. Молодой человек во всем признался.

Выяснилось, что потерпевший дал другу ноутбук на время. Однако приятель не вернул гаджет товарищу, сказав, что устройство кто-то похитил. Потом злоумышленник продал ноутбук в комиссионный магазин, а незаконно добытыми деньгами распорядился по своему усмотрению.

Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о присвоении чужого имущества. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к другим противоправным деяниям, отметили в МВД Карелии.