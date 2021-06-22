Если друг оказался вдруг: жителя поселка Карелии обокрал приятель

В Прионежье местный житель доверил другу ключи от своей квартиры, а тот взял и обокрал его, сообщили в МВД Карелии.

В начале мая из квартиры жителя Прионежского района были похищены две акустические колонки и ТВ-приставка общей стоимостью 2,7 тыс. рублей. Мужчина обратился в полицию, но предположений, кто мог совершить кражу, не имел.

Полицейские установили, что к краже причастен 38-летний ранее судимый односельчанин пострадавшего, по совместительству его близкий друг.

Выяснилось, что ранее житель Прионежья доверил товарищу второй комплект ключей от своей квартиры. Друг, воспользовавшись отсутствием хозяина, пришёл к нему в дом и похитил технику. Часть украденного ему удалось продать, ТВ-приставка была зъята и возвращена законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый возместил причинённый материальный ущерб.