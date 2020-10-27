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"Если соблюдать эти требования, в городе пришлось бы менять практически все вывески"

Новости. Экономика
11:23, 28 Октября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Бизнесмен Роман Гольцев объяснил, почему предприниматели Петрозаводска решили судиться с городскими властями из-за утвержденных ими требований к размещению вывесок на фасадах зданий.

Предприниматели Петрозаводска не против наведения порядка с наружной рекламой и вывесками на городских улицах, но утвержденные властями карельской столицы требования к размещению этих вывесок не устраивают бизнес. Такое мнение в интервью "Столице на Онего" высказал известный петрозаводский предприниматель Роман Гольцев, комментируя решение Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, который отменил спорные требования.

Напомним, под предлогом борьбы с уродливой рекламой администрация столицы Карелии заставила сменить в городе более трехсот вывесок. Однако не согласные с этим решением бизнесмены оспорили его в суде и, дойдя до апелляционной инстанции, добились признания утвержденных требований недействующими.

"Если соблюдать эти требования, в городе пришлось бы менять практически все вывески, потому что они не укладываются в утвержденные стандарты, при которых буквы должны быть определенного размера и световыми, но при этом, например, нельзя использовать подложку, – сказал Гольцев. – И сразу возникает вопрос, а почему нельзя. Где эта художественная составляющая, которая не позволяет использовать подложку под буквы? Ведь все зависит от фасада здания и от содержания вывески! Или, скажем, требование к цвету букв, который должен быть согласован с цветом фасада. Но как можно привязывать цвет букв в вывеске к цвету фасада, если сейчас в центре города перекрасили почти все фасады? И что теперь – менять все вывески? А как быть с фирменными цветами, которые не подходят под цвет фасада? Городская администрация в ответ на такие вопросы отправляла предпринимателей читать закон и, по сути, не комментировала происходящее никак. Предприниматели пытались согласовывать свои вывески, но ситуация заходила в тупик".

Читайте полностью интервью с Романом Гольцевым в рубрике "Тема недели".

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Комментарии

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