В мировом суде Петрозаводска депутат Госдумы Валентина Пивненко и бывший народный избранник Дмитрий Макеев ответили на вопросы о геях и политической ненависти.

Напомним, в ходе избирательной кампании в 2016 году на зданиях в Октябрьском районе Петрозаводска появились надписи "Белуга за Макеева", "Макеев за геев", "Пивня - ****я". Полиция возбудила уголовное дело о вандализме по мотивам политической ненависти, начала поиск злоумышленников. Как считают следователи, организатором этих действий являлся Алексей Гаврилов, бывший депутат Заксобрания Карелии от "Справедливой России", а исполнителями - два молодых человека, которым экс-парламентарий купил баллончики с краской. Следствие уверено, что речь в настенных надписях идет о Дмитрии Макееве, который баллотировался в 2016 году в Заксобрание Карелии, а во втором - про Валентину Пивненко, выдвинутую на выборы в Госдуму.

Валентина Николаевна призналась, что об оскорбительных надписях ей стало известно от знакомых, которые пришли в депутатскую приемную. Написанное на стене она приняла на свой личный счет.

"Я была единственным реальным кандидатом, который претендовал на получение мандата депутата Госдумы. Со мной в жестких условиях соперничала лидер "Справедливой России", которая шла по одномандатному округу на выборы. Ее права рука - Гаврилов, участник этого процесса. Когда мне сказали, кто заказал эти действия, мне, честно говоря, было очень неприятно, потому что интеллигентный человек, руководитель… и способен на такое", - сказала депутат.

"Если тебя матерят публично, это оскорбительно для любого человека, для любого гражданина Российской Федерации. Это оскорбительно для Петрозаводска, потому что украшать здания города, потом потратить деньги, чтобы приводить все в порядок… Вообще это нонсенс, к сожалению. Стыдно", - добавила Пивненко.

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