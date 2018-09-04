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Новости. Общество
12:41, 04 Сентября 2018

"Если тебя матерят публично, это оскорбительно для любого человека"

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В мировом суде Петрозаводска депутат Госдумы Валентина Пивненко и бывший народный избранник Дмитрий Макеев ответили на вопросы о геях и политической ненависти.

Напомним, в ходе избирательной кампании в 2016 году на зданиях в Октябрьском районе Петрозаводска появились надписи "Белуга за Макеева", "Макеев за геев", "Пивня - ****я". Полиция возбудила уголовное дело о вандализме по мотивам политической ненависти, начала поиск злоумышленников. Как считают следователи, организатором этих действий являлся Алексей Гаврилов, бывший депутат Заксобрания Карелии от "Справедливой России", а исполнителями - два молодых человека, которым экс-парламентарий купил баллончики с краской. Следствие уверено, что речь в настенных надписях идет о Дмитрии Макееве, который баллотировался в 2016 году в Заксобрание Карелии, а во втором - про Валентину Пивненко, выдвинутую на выборы в Госдуму.

Валентина Николаевна призналась, что об оскорбительных надписях ей стало известно от знакомых, которые пришли в депутатскую приемную. Написанное на стене она приняла на свой личный счет.

"Я была единственным реальным кандидатом, который претендовал на получение мандата депутата Госдумы. Со мной в жестких условиях соперничала лидер "Справедливой России", которая шла по одномандатному округу на выборы. Ее права рука - Гаврилов, участник этого процесса. Когда мне сказали, кто заказал эти действия, мне, честно говоря, было очень неприятно, потому что интеллигентный человек, руководитель… и способен на такое", - сказала депутат.

"Если тебя матерят публично, это оскорбительно для любого человека, для любого гражданина Российской Федерации. Это оскорбительно для Петрозаводска, потому что украшать здания города, потом потратить деньги, чтобы приводить все в порядок… Вообще это нонсенс, к сожалению. Стыдно", - добавила Пивненко.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2018-09-04 14:23:19
Стыдно получать пенсию и голосовать против нее.
Стыдно получать зарплату с бюджета дефицитного и даже не отчитываться перед работающими.
Стыдно слухи собирать, о том, что написано на заборах. Совсем от безделья охренели.
кир
2018-09-04 14:21:37
Пивненко (Васильева) Валентина правильно голосовала за реформу пенсиона. Вот, User, носится в поисках лучшей жизни, а страна советов всё равно настигла реформой. Ванек, тебе работать и работать долго ещё. При выходе на пенсию средняя продолжительность жизни увеличится, а это грозит сам знаешь чем. Ну, Orava - пенсионер со стажем, ему ничего не угрожает. А быть враждебным к стране, в которой проживаешь и получаешь пенсию, - это самое то, что нужно для удовлетворения мелкопакостного характера.
sherhan2
2018-09-04 14:16:46
Позорище. Мне стыдно за таких антинародных депутатов.Просто кто то не смог сдержать свои эмоции,хотя в целом выразил мнение большинства.Пора на пенсию,петрушку поливать.
Изя
2018-09-04 14:05:12
ОЙЁЙЁЙ как затошнило то , прямо до блевоты , пойду прилягу .
Ванёк
2018-09-04 13:55:09
Так наверное и заслужила .Антинародно голосовала за пенсионнную реформу . Вот будущие пенсионеры и ругают .
Orava
2018-09-04 13:01:39
пивненко тебя матерят за дело
User
2018-09-04 12:54:28
Если тебя матерят публично, значит есть за что! Мне, например, стыдно за антинародного депутата!
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В мировом суде Петрозаводска депутат Госдумы Валентина Пивненко и бывший народный избранник Дмитрий Макеев ответили на вопросы о геях и политической ненависти.
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