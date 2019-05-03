Если знаете этого человека, звоните в полицию

В Карелии полиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к хищению имущества.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска устанавливается местонахождение мужчины, запечатленного на фото. Он может быть причастен к хищению имущества.





Всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении этого человека, полиция просит сообщать по телефонам: 8 911-402-94-84,

8 911-409-00-17.



Конфиденциальность гарантируется.