Есть ли будущее у опустевших деревень Карелии, обсудят на открытии мультимедийной выставки

Выставка о культурном богатстве и истории поморского села Кереть откроется в арт-пространстве Синий Коридор обсуждением проблемы заброшенных деревень.

В понедельник 28 ноября в 17:00 в Лофт-проекте «Синий коридор» откроется мультимедийная выставка-фотопутешествие «Кереть». Экспозиция расскажет аудитории об истории и современной жизни села Кереть Лоухского района.

Авторы Матвей Кипрушкин (фото и видео) и Ася Петрова (текст) побывали в экспедиции на севере вместе с филологами-исследователями из ПетрГУ, изучающими карельскую прозу.

«Вернувшись из путешествия, мы окончательно утвердились в том, что даже заброшенные села обладают потенциалом, который ещё не поздно актуализировать в творчестве и туризме. Это фотопутешествие – попытка передать наши ощущения и некоторые интересные подробности из истории Керети как одного из трагически покинутых сёл», – сказано в описании проекта.

Первое упоминание Керети относится к XVI веку. С селом связаны имена Святого Варлаама Керетского, поморского сказителя Матвея Коргуева, фольклориста Виктора Пулькина и писателя Дмитрия Новикова. Но в 60-е годы XX века последних жителей села расселили по окрестным населенным пунктам. И, к сожалению, Кереть – не единственный пример трагической гибели культурнобогатой деревни.

На открытии приглашенные эксперты (кандидат филологических наук Наталья Шилова, фотограф Илья Тимин) и авторы проведут паблик-ток, на котором попробуют ответить на вопрос «Есть ли будущее у заброшенных деревень?».