«Есть первая маленькая победа». Родители пострадавшего от клеща Всеволода Соловьева рассказали о его состоянии

Врачи поставили на ноги десятилетнего Всеволода Соловьева, которого в Карелии укусил зараженный клещ.

Спустя четыре месяца после укуса клеща петрозаводчанина Всеволода Соловьева врачи поставили на ноги. Это больно, больнее всего держать голову в воротнике, рассказала его мама, спортсменка Елена Баженова.

— На этой неделе поставили препарат ботулинического токсина, мышцы стали мягче, поэтому левой рукой может уже махать. Стал активнее работать на занятиях, появились эмоции, раньше Сева не мог плакать, теперь при сильной боли или когда страшно, грустно — могут появиться слёзы на глазах. С Севой можно уже вести диалог, он всё прекрасно понимает и отвечает знаками. Меня как мать всё время волновало, что там осталось в голове, на каком уровне он сейчас? Помнит всё, в математике конечно есть пробелы и пока не поняла, может ли он читать, но как считать, вычитать, прибавлять точно помнит, — поделилась мама Всеволода на своей странице в ВК.

Напомним, мальчик проходит реабилитацию в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля. Как рассказал его папа, каждый день у мальчика плотный график. Есть процедуры приятные, безболезненные. Бывают и на которых приходится потерпеть, но именно они и приносят реальные плоды.

— Мы понимаем, что впереди ещë длинный путь, но не можем не отметить первые успехи и явную положительную динамику, — написал Валерий Соловьев.

Напомним, ребенка укусил клещ 2 мая на даче в Святозеро Пряжинского района. Как рассказал папа мальчика, они сделали все, как рекомендуют врачи: сдали клеща на анализ, ребенку ввели иммуноглобулин. Сева чувствовал себя нормально. Но после 20 мая мальчика увезли на скорой в реанимацию детской больницы, где он провел больше месяца. Ему поставили диагноз - клещевой энцефалит. Сейчас Сева находится на реабилитации в Москве. Ранее родители начали сбор средств. За 2 недели было собрано почти 7 миллионов рублей. Не только жители Карелии, но и всей страны следят за состоянием юного петрозаводчанина.