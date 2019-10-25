Есть преступления, за которые нужно казнить, показал опрос

Большинство участников опроса "Столицы на Онего" поддерживают отмену моратория на смертную казнь.

После резонансного убийства в Саратове 9-летней девочки в России вновь вернулись к обсуждению темы возвращения смертной казни. "Столица на Онего" обратилась к читателям с вопросом: "Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?" В опросе приняли участие около 1200 человек, большинство из которых – 733 (61%) считают, что есть преступления, за которые нужно казнить.

329 респондентов (27%) уверены, что мораторий на смертную казнь отменять нельзя, поскольку из-за судебных ошибок могут пострадать невиновные.

И лишь 126 человек (10%) считают, что возвращения смертной казни быть не должно, так как никто не имеет права лишать жизни другого человека.