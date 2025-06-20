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В Карелии выросла смертность населения

Новости. Общество
10:50, 27 Июня 2025
фото: © Администрация Петрозаводска

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В Карелии ухудшилась демографическая ситуация

В 2024 году естественная убыль населения в Карелии выросла на 9,5% и составила 9,2 промилле. Это следует из материалов региональной программы «Укрепление общественного здоровья в Республике Карелия» на 2025–2030 годы.

Смертность увеличилась на 2,4% — до 16,9 случаев на 1000 человек. Основные причины смертей — болезни сердца и сосудов (первое место), рак (второе место) и внешние факторы (третье место). Младенческая смертность выросла на 30% — с 3,1 до 4 промилле.

Общая заболеваемость населения повысилась на 1,1%, при этом чаще стали диагностировать болезни эндокринной системы (+23%) и сердечно-сосудистые заболевания (+7,9%).

На начало 2024 года, в республике проживало 523,8 тысячи человек, из них 55% — женщины. Большинство населения (56%) — люди трудоспособного возраста.

Возрастная структура населения республики относится к регрессивному типу и по-прежнему имеет устойчивую тенденцию к «демографической старости». За последние семь лет число людей старше 60 лет увеличилось на 10 тысяч. 27% жителей старше трудоспособного возраста. 

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