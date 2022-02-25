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Эти четыре девчонки в числе первых прибыли в Карелию, чтобы помочь заболевшим жителями республики победить коронавирус

Новости. Общество
18:25, 26 Февраля 2022
фото: © фото из личного архива

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Студенты Санкт-Петербургского педиатрического университета пришли на помощь жителям Карелии во время очередной волны коронавируса, когда ежесуточно в республике более 1000 человек становились жертвами опасной инфекции.

Омикрон пришел в Карелию после Нового года и стремительно набирал обороты. В результате в конце января-начале февраля поликлиники были переполнены, телефоны службы «122» разрывались от жалоб. Болели все — дети и взрослые. И вскоре наступило время, когда сами врачи превратились в пациентов. Первичное звено посыпалось, требовались дополнительные силы.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков обратился за помощью в ПетрГУ, а также в Санкт-Петербургский педиатрический университет и государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова. Студенты-медики выехали в Карелию на борьбу с коронавирусом: Петрозаводск, Сортавала, Костомукша…

Первые 30 учащихся Санкт-Петербургского педиатрического университета приехали в Карелию в первых числах февраля — и сразу были брошены в самые горячие точки: в красные зоны поликлиник и в службу «122».

Журналист «Столицы на Онего» встретилась со студентами Педиатрического университета и узнала, как приняла их Карелия. Четверокурсницы Огулшат Шохрадова, Саодат Непесова, Максуда Рузметова и Марьям Шахбазова рассказали о красной зоне, жалобах больных, об отсутствии страха перед COVID-19, о карельском борще и коржиках за 15 рублей, добрых людях и маленьком Петрозаводске, а также признались, что уже соскучились по дому, но готовы вновь вернуться к нам, если потребуется.

Двери каменного здания поликлиники № 3 в Петрозаводске на Первомайском проспекте, 28 открывались и закрывались каждую минуту, поглощая больных и выпуская выздоровевших.
Там, в маленьком кабинете терапевта меня ждали Огулшат, Саодат, Максуда и Марьям. Месяц назад эти четыре девчонки в числе первых прибыли в Карелию, чтобы помочь заболевшим жителями республики победить страшный вирус.

Сегодня, когда волна заболеваний пошла на спад и положительных тестов на коронавирус стало в разы меньше, они согласились дать интервью.

Что рассказали молодые специалисты, читайте здесь.

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