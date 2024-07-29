Этнокультурный фестиваль пройдет на юге Карелии

Фестиваль пройдет в середине августа.

В воскресенье, 18 августа, в Суоярви пройдет этнокульутрный фестиваль EloKuu. Анонсировало мероприятие КРОО «Любимая Карелия».(6+)

Один из участников фестиваля — семейный ансамбль «Каарахельбе» из Псковской области, который является представителем народа се́то.



«Се́то — это малочисленный финно-угорский народ, который проживает в Псковской области. У Вас будет уникальная возможность узнать о традициях се́то, услышать песни „леело“ — объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы, украшения, и ближе познакомиться с гостеприимным народом», — рассказали организаторы.



Отметим, что вход на фестиваль свободный. Регистрация на сайте.

