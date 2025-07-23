Этнологи и историки КарНЦ РАН посетили деревни, где традиционно проживали карелы-людики

Карельские ученые побывали в этнографической экспедиции по деревням, где традиционно жили карелы-людики.

Специалисты Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) КарНЦ РАН побывали в Кондопожском районе в рамках проекта «Карелы-людики. История, культура, традиции». Цель экспедиции образовательная и научно-популярная. Ученые пообщались с местными жителями, увидели свидетельства крестьянского быта и хозяйства и приняли участие в съемках научно-популярного фильма.

Людики — этнолингвистическая группы карелов, проживающая в Кондопожском, Прионежском, Пряжинском и Олонецком районах республики. В ходе первой экспедиции участники побывали в Кондопожском районе: в деревнях Галлезеро, Белая гора, Тивдия, а также в урочище Палая Ламба.

Делегацию этнологов составили Юлия Литвин, Алексей Конкка и Сергей Минвалеев, который специализируется на изучении традиционной культуры карелов-людиков.

— Мы наблюдали зарождение праздника деревни Галлезеро: местные жители отмечали ее столетие. Сама деревня гораздо старше — ей несколько сотен лет, а престольным праздником считался Георгиев день. Но в начале прошлого века в деревне случился большой пожар, большая ее часть сгорела. В 1925 году многие дома отстроили заново. От этой даты и берет начало новый праздник, проведение которого, заодно приурочили к приезду нашей команды, — рассказал научный сотрудник сектора этнологии ИЯЛИ КарНЦ РАН Сергей Минвалеев.

В экспедиции ученым удалось побывать на месте, где стоял дом Степана Годарева (люд. Stʼopan Hodariine, 1884–1962), одного из главных информантов крупного финского исследователя Пертти Виртаранта, составителя сборника «Людиковские тексты». Сергей Минвалеев рассказал участникам праздника о роли их земляка для этнографической науки.

— Я был в личном архиве Пертти Виртаранта в Хельсинки и видел черновики «Людиковских текстов», зарисовки о Галлезере. Некоторые из копий взял с собой в поездку, в частности, план деревни и дома в котором жил Степан Годарев. Сейчас на его месте ничего нет, только заросли иван-чая. Но местные жители еще помнят, что здесь жила семья Годаревых, — рассказал Сергей Минвалеев.

Старший научный сотрудник сектора этнологии ИЯЛИ КарНЦ Юлия Литвин побывала со студентами и волонтерами в деревне Тивдия.

— Поскольку проект нацелен на популяризацию, то поездка была полезна для студентов, тем более что двое из них учат прибалтийско-финские языки. Они впервые побывали на практике по сбору интервью, узнали о подходах к собеседникам, темах и обязательных вопросах, сами поучаствовали в беседе. Один из студентов, носитель ливвиковского наречия, пообщался с носительницей людиковского, и они прекрасно поняли друг друга, — отметила Юлия Литвин.

Изучение культуры карелов-людиков невозможно в отрыве от исторического контекста, тем более что большая часть традиционных мест их проживания относится к сельской местности, где исконно жили крестьяне. Темой благосостояния крестьян в Карелии занимается научный сотрудник сектора истории ИЯЛИ КарНЦ РАН Александр Кривоноженко.

— Сегодня в деревнях можно видеть немало свидетельств крестьянской истории. Даже сама планировка Галлезера типична для карельской деревни — для нее характерно отсутствие порядка в расположении домов. В самой деревне можно увидеть грудовницы — горки камней, сложенных крестьянами в ходе очистки поля для пахоты. Особо стоит отметить, что в деревне знают и помнят о своей истории, в том числе ее трагических страницах. Это важный фактор и индивидуальной, и коллективной идентичности, — отметил историк.

О крестьянской инфраструктуре сельского хозяйства ученый рассказал на месте расположения крестьянской мельницы в урочище Палая Ламба. Населенный пункт здесь давно заброшен, однако в 2024 году в рамках проекта «Водяная мельница — символ карельской деревни» ученые обнаружили и исследовали хорошо сохранившиеся остатки водяной мельницы. Они наглядно демонстрируют, насколько продуманным и сложным был путь получения хлеба нашими предками.

Проект «Карелы-людики. История, культура, традиции» реализуется при поддержке гранта Росмолодежи. Запланированы еще две экспедиции: в места проживания людиков в Олонецком и Пряжинском районах. По итогам выйдет цикл короткометражных фильмов о материальной и духовной культуре карелов-людиков.