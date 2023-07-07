«Это было сложно»: спортсмен из Петрозаводска добрался до берегов Ледовитого океана на велосипеде

Путешественник проехал в общей сложности 1390 километров.

Спортсмен Центра спортивной подготовки, ориентировщик Денис Потапов доехал на велосипеде от Петрозаводска до Териберки, рассказали в сообществе центра 10 июля.



Как уточнили в паблике, Денис выехал из Петрозаводска 28 июня и преодолевал на велосипеде более 100 километров ежедневно. До Мурманска он проехал 1260 километров и еще 130 - до Териберки. Во время поездки ночевал в палатке или в гостиницах.



"Я в Териберке! Добрался. Это было сложно», - написал спортсмен сегодня ночью в своем телеграм-канале.



Напомним, ранее Денис рассказывал о своем велопутешествии и возможных планах после покорения цели.