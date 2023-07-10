Жителям Карелии рассказали, куда идти за помощью при стрессе, страхах и неурядицах

Во всех поликлиниках Карелии приемы ведут медицинские психологи, сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии.

«Вы чувствовали когда-нибудь, что вам необходимо проговорить важные моменты своих жизненных обстоятельств со специалистом? К сожалению, психологи были недоступны, идти на прием к психиатру, это было для многих «запредельно», — написал руководитель Минздрава Карелии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

При этом, по словам главы регионального ведомства, стресс, страхи, неурядицы влияют на физическое здоровье.

Охлопков сообщил, что с 1 июля во всех поликлиниках Карелии открылись кабинеты медико-психологического консультирования.

Это начало реорганизации психиатрической и наркологической помощи в республике, отметил глава регионального ведомства. Он уточнил, что подготовительную работу провели совместно с федеральным Минздравом.



«Медицинский психолог изучает состояния, не являющиеся болезнью (ими занимаются психотерапевты и психиатры), но осложняющие жизнь человека, затрудняющие его общение и выходящие за границы нормы. К этой категории относятся возрастные кризисы, сложные жизненные ситуации (конфликты в семье, на работе, с детьми), внутренний разлад человека с самим собой», — пояснил министр.



Он также отметил, что записаться на прием к медицинским психологам можно в регистратурах поликлиник как лично, так и по телефону.