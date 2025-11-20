«Это ее бунт против мира»: в Национальном театре поставили «Леди Макбет Мценского уезда»

Драму по мотивам повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» поставил петербургский режиссер Егор Чернышев. Премьера пройдет вечером, а накануне журналист «Столицы» побывала на предпоказе.
Драматическую историю, описанную Николаем Лесковым в 1864 году, взяли за основу. Известный драматург Ярослава Пулинович написала сценарий. Вместе с уже знакомым Петрозаводской публике режиссером из Петербурга Егором Чернышевым (он ставил «Волчицу» и «Гипербореец») и артистами его дорабатывали в процессе. В этом особенность проектного театра. Это своего рода эксперимент.
Повесть Лескова изучают в школе, но спектакль имеет возрастные ограничения — 16+. Оно и понятно. В купеческом доме разыгрывается ужасная драма с убийствами и суицидом — не для детских глаз и ушей. Напомним, это история о бедной девушке, которую насильно выдали замуж за некрасивого, но богатого мужчину, много старше ее. Для него она вещь. Екатерина Измайлова живет и мается без любви и ласки. В отсутствие мужа от горького одиночества она бросается на шею приказчику, с отчаянной страстью и в прямом смысле пропадает. «Очень страшное произведение, — признается в одном из интервью драматург Ярослава Пулинович. — Сцена убийства ребенка для меня — абсолютный хоррор. Даже не сама сцена убийства, а то, как герои решаются на него, как планируют все».
На такой сюжет даже идти страшно, но творческая команда решает его деликатно и тонко. С первых минут спектакля понимаешь, что это не классическая постановка. Подробнее читайте в статье.