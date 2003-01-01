РЕКЛАМА
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08 Статьи
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35 Статьи
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00 Статьи
В Петрозаводске признали брошенными пять старых автомобилей

13:44

100 классов и 56 дошкольных групп в Карелии вывели на карантин из-за повышенной заболеваемости ОРВИ

13:26

Семья из Петрозаводска, потерявшая в пожаре дом, ищет пропавших котов

13:06

«Это худшая игра в нашем исполнении»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал заключительную домашнюю игру года

12:54

Замглавы Минэка Карелии оставила свой пост

12:42

За выходные в Петрозаводске 15 водителей отстранены от управления

12:21

Петрозаводчанин получил условный срок за кражу почти миллиона рублей со счета знакомого

12:07

На перекрестке Лыжной и Балтийской улиц в Петрозаводске разрешат движение прямо

11:47

В Новой Вилге из-за возможного минирования эвакуировали школу

11:44

ГАИ Карелии сообщает о введении платы за выписку из реестра транспортных средств

11:22

Жители Карелии стали больше слушать музыку и читать

11:15

Работники петрозаводского предприятия украли 32 лестницы

10:59

Стало известно, когда тротуары в Петрозаводске начнут посыпать крошкой, а не солью

10:46

Стали известны подробности жесткого ДТП с грузовиком и фургоном под Петрозаводском

10:31

В Карелии умер старейший поисковик

10:27

Названы места продажи новогодних елей в Петрозаводске

10:07

В Карелии сняли фильм о добыче «морского золота»

09:51

Мошенники под видом полицейских и банкиров выманили у пенсионерки из Петрозаводска 1,2 миллиона рублей

09:31

Карелия заняла 67-е место в итоговом рейтинге регионов России

08:59

Большую амбулаторию построили в поселке Ильинский в Карелии

08:38

Доски упали с крыши авто и разлетелись по дороге в центре Сортавалы

08:21

Двухдневная рабочая неделя ждёт россиян в конце декабря

08:02

Дом культуры и школу в Олонецком районе выставили на аукцион

07:43

Кадышева, Баста и Лолита: кого из исполнителей жители Карелии хотят видеть на корпоративах

07:22

Ладвинский дом-интернат отметил 90-летний юбилей

07:01

В полиции рассказали о самочувствии женщины и младенца, попавших под колёса авто на Голиковке

06:40

Крупный пожар почти уничтожил дом в Петрозаводске

04:33

Стали известны самые популярные имена для новорождённых в Петрозаводске

00:12

Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на перекрёстке в Петрозаводске

23:32

Женщину с грудным ребёнком на скорости сбили в Петрозаводске

22:23

Легкоатлеты из Петрозаводска завоевали медали в соревнованиях «На призы олимпийцев ЦСКА» в Москве

21:14

Умерла первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова

20:30

Двое мальчиков взрывали петарды на детской площадке в Костомукше

18:32

Морозы до -14°С ударят в Карелии 22 декабря

17:24

Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звёзды» прошёл в Петрозаводске

17:05

Самая длинная ночь наступила в России

16:49

Автобус с детьми съехал в кювет на трассе «Кола»

15:38

Почти 30 карельских рек очистят от загрязнений

14:41

Стая волков вышла к жителям посёлка под Петрозаводском

13:23

Карельский Дед Мороз принял участие в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

11:56

Между Россией и Малайзией планируют запустить прямое авиасообщение

10:45

Несовершеннолетние вандалы из Питкяранты оборвали гирлянды в заводском сквере

09:34

Биатлонистка из Карелии Екатерина Лянгина завоевала золото на всероссийских соревнованиях

08:59

Названа Молодежная столица России в 2026 году

08:02

Умер актер сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий

00:10
«Это худшая игра в нашем исполнении»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал заключительную домашнюю игру года
Сегодня 12:54 Спорт
Подмосковный «Атлант» с крупным счётом обыграл «Динамо-Карелию» на домашнем льду.

фото: © МХК «Динамо-Карелия» / VK

В субботу в Кондопоге прошла заключительная домашняя игра в этом году в рамках регулярного чемпионата МХЛ. «Динамо-Карелия» во второй раз встретилась с командой из Московской области «Атлант». На данный момент команда из Подмосковья находится на восьмой строчке «Серебряного» дивизиона Западной конференции с 24 набранными очками. «Динамо-Карелия» — на десятом с 18  баллами.

Открыл счет к концу первого периода Григорий Болбат из «Атланта». В начале второго отрезка Пётр Субботин удвоил перевес гостей. Спустя две минуты гости смогли забросить ещё одну шайбу, однако после видеопросмотра гол был отменён. В середине матча игроки «Атланта» смогли забросить сразу две шайбы подряд (Дмитрий Ененко и Никита Афанасьев). В середине третьей двадцатиминутки команды обменялись голами. Сначала Степан Тарасенко попал в пустые ворота «Карелии», а спустя две минуты динамовец Иван Афанасьев забил первый гол матча. На 54-й минуте Илья Базанов смог отыграть ещё одну шайбу.

Однако точку своим голом в пустые ворота поставил гость Егор Паскин. 6:2 — счет матча в пользу гостей. Игру прокомментировал тренер «Динамо-Карелия» Дмитрий Крамаренко.

— Можно сколько угодно искать оправдания. Их нет. Это все путь в никуда. Мы проиграли сопернику по всем показателям. А самое главное проиграли любви к хоккею, движению к своей мечте. Я хочу извиниться перед болельщиками. Это худшая игра в нашем исполнении. Я не сумел донести до ребят, я проиграл. Выигрывает команда, проигрывает тренер. Проиграл, не довел, не убедил. Над всем нужно работать — где-то оттачивать, где-то улучшать, что-то выравнивать, к чему-то возвращаться. Мы проиграли по всем показателям, по всем, — отметил тренер.

К слову, болельщики поддержали тренера в комментариях.

— Дмитрий Александрович, пожалуйста, не вздумайте уходить. Просто по такой реакции, складывается такое ощущение, будто тренер очень устал от того, что его не слушают, и это заметно. Без вас всё, не будет команды, не будет игры. Вы один из лучших тренеров, если не лучший за всю историю нашей команды. Очень надеюсь, что это поражение очень много для вас объяснило и показало, кого держать в команде, а кого нет. Теперь все карты у вас в руках, думаю многие со мной согласятся

— Да, в данный момент это лучший тренер. Спорт есть спорт, но как бы ни было, а с вами игра команды изменилась в лучшую сторону.

23 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заключительная встреча 2025 года. Соперник — «Динамо СПБ». Это команда «золотого дивизиона». Она занимает предпоследнюю строчку таблицы, как и «Динамо-Карелия» в «серебряном» дивизионе.

В полиции рассказали о самочувствии женщины и младенца, попавших под колёса авто на Голиковке
Сегодня, 06:40 Происшествия
100 классов и 56 дошкольных групп в Карелии вывели на карантин из-за повышенной заболеваемости ОРВИ
Сегодня, 13:26 Общество
Семья из Петрозаводска, потерявшая в пожаре дом, ищет пропавших котов
Сегодня, 13:06 Общество
В Новой Вилге из-за возможного минирования эвакуировали школу
Сегодня, 11:44 Происшествия
ГАИ Карелии сообщает о введении платы за выписку из реестра транспортных средств
Сегодня, 11:22 Общество
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

