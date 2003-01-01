«Это худшая игра в нашем исполнении»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал заключительную домашнюю игру года

Подмосковный «Атлант» с крупным счётом обыграл «Динамо-Карелию» на домашнем льду.

В субботу в Кондопоге прошла заключительная домашняя игра в этом году в рамках регулярного чемпионата МХЛ. «Динамо-Карелия» во второй раз встретилась с командой из Московской области «Атлант». На данный момент команда из Подмосковья находится на восьмой строчке «Серебряного» дивизиона Западной конференции с 24 набранными очками. «Динамо-Карелия» — на десятом с 18 баллами.

Открыл счет к концу первого периода Григорий Болбат из «Атланта». В начале второго отрезка Пётр Субботин удвоил перевес гостей. Спустя две минуты гости смогли забросить ещё одну шайбу, однако после видеопросмотра гол был отменён. В середине матча игроки «Атланта» смогли забросить сразу две шайбы подряд (Дмитрий Ененко и Никита Афанасьев). В середине третьей двадцатиминутки команды обменялись голами. Сначала Степан Тарасенко попал в пустые ворота «Карелии», а спустя две минуты динамовец Иван Афанасьев забил первый гол матча. На 54-й минуте Илья Базанов смог отыграть ещё одну шайбу.

Однако точку своим голом в пустые ворота поставил гость Егор Паскин. 6:2 — счет матча в пользу гостей. Игру прокомментировал тренер «Динамо-Карелия» Дмитрий Крамаренко.

— Можно сколько угодно искать оправдания. Их нет. Это все путь в никуда. Мы проиграли сопернику по всем показателям. А самое главное проиграли любви к хоккею, движению к своей мечте. Я хочу извиниться перед болельщиками. Это худшая игра в нашем исполнении. Я не сумел донести до ребят, я проиграл. Выигрывает команда, проигрывает тренер. Проиграл, не довел, не убедил. Над всем нужно работать — где-то оттачивать, где-то улучшать, что-то выравнивать, к чему-то возвращаться. Мы проиграли по всем показателям, по всем, — отметил тренер.

К слову, болельщики поддержали тренера в комментариях.

— Дмитрий Александрович, пожалуйста, не вздумайте уходить. Просто по такой реакции, складывается такое ощущение, будто тренер очень устал от того, что его не слушают, и это заметно. Без вас всё, не будет команды, не будет игры. Вы один из лучших тренеров, если не лучший за всю историю нашей команды. Очень надеюсь, что это поражение очень много для вас объяснило и показало, кого держать в команде, а кого нет. Теперь все карты у вас в руках, думаю многие со мной согласятся

— Да, в данный момент это лучший тренер. Спорт есть спорт, но как бы ни было, а с вами игра команды изменилась в лучшую сторону.

23 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заключительная встреча 2025 года. Соперник — «Динамо СПБ». Это команда «золотого дивизиона». Она занимает предпоследнюю строчку таблицы, как и «Динамо-Карелия» в «серебряном» дивизионе.