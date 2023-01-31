«Это как две разных страны»: министр сравнил уровень жизни в селах Карелии и Белгородской области

Уровень жизни на сельских территориях зависит от развития агропромышленного комплекса, заявил министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

На сегодняшнем заседании парламентского комитета по агропромышленному комплексу он сравнил ситуацию с республике и в Белгородской области.

«Достаточно посмотреть, как выглядит белгородское село и как выглядит село карельское. Уровень жизни совершенно другой. Это как две разных страны», - сказал министр.

На такое сравнение его натолкнул вопрос о том, как появление новых животноводческих хозяйств в Карелии повлияет на экологию из-за роста количества навоза. По словам министра, в Белгородской области количество органических удобрений примерно в 80 раз выше, чем в Карелии.

Минсельхоз планирует реконструкцию и строительство животноводческих ферм в Карелии, рост поголовья и производства молока, добавил Лабинов.