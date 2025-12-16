Это конец «бабкиных схем»: эксперт из Петрозаводска объяснил, почему решение по «делу Долиной» историческое для всех покупателей жилья

Петрозаводский юрист прокомментировал решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной о продаже квартиры.

Решение Верховного суда имеет историческое значение. Напомним, накануне, 16 декабря, суд отменил прежние решения по делу певицы Ларисы Долиной и вернул квартиру Полине Лурье.

«Столица на Онего» обратилась за комментарием к юристу Юрию Романченко. Мы попросили пояснить, как это судебное решение повлияет на практику в отношении сделок с недвижимостью. Ранее он рассказывал нам о возможных рисках, если бы суд встал на сторону Ларисы Долиной.

— Наконец-то выиграла справедливость. Суд поступил правильно и нивелировал те риски, о которых мы говорили. Он исправил порочную практику, которая сложилась ранее. Суть в следующем: если ты — добросовестный приобретатель, и обратное не доказано, то теперь ты можешь рассчитывать, что сделка не будет признана недействительной по надуманным основаниям, вроде «влияния заблуждения» на продавца. По факту, квартиру оставили добросовестному покупателю. А вот требовать возмещения ущерба от мошенников теперь должна будет сама Долина, а не Лурье. Это принципиально.

Тот самый «иезуитский» подход, когда покупателя заставляли искать мошенников, с которыми он даже не общался, и чьи данные невозможно было запросить, — наконец отменен Верховным Судом.

Примечательно, что рассмотрение в ВС прошло очень быстро, минут за 40. Это говорит о том, что позиция у суда уже была сформирована. Есть и другой показатель: когда дело передают в Судебную коллегию ВС, это часто означает готовность изменить прежние решения. Поэтому доводы адвокатов Долиной, пытавшихся вновь обвинить покупательницу в «недостаточной осмотрительности» (например, в том, что она должна была звонить родственникам продавца), были отклонены. Суд чётко указал, что это излишние требования. Такой подход не нашел подтверждения.

Это решение однозначно справедливое и законное. В нашем процессе нет понятия «честность», но есть законность и справедливость. Часто бывает одно без другого. Здесь же они сошлись, — говорит юрист.

— А это решение окончательное, его уже не оспорить?

— Да, это окончательная инстанция. Теперь это новое прецедентное решение. У нас, конечно, нет прецедентного права в чистом виде, но это решение точно попадет в обзоры судебной практики Верховного Суда. Возможно, даже послужит основой для нового Пленума или разъяснения.

Если будет принято решение Пленума ВС, то практика устоится однозначно, и всем этим «бабкиным схемам» (как их сейчас называют) придет конец. Даже попадание в обзор — уже отлично, потому что на него начнут ссылаться. Я знаю, что ряд судов уже параллельно рассматривал похожие дела и выносил решения в пользу добросовестных покупателей, которых ранее несправедливо обвиняли в отсутствии «должной осмотрительности».

Таким образом, все подобные дела теперь должны разрешаться в этом ключе. Их не так много по меркам России — максимум 2-3 сотни, — но за каждой стоит семья, годами доказывающая свою правоту в судах. Кроме того, эти прецеденты косвенно влияют на всю практику по спорам о собственности, создавая единый ориентир, — отметил Юрий Романченко.

Напомним, ранее Верховный суд России сообщил, что «дело Долиной» войдет в обзор судебной практики по недвижимости.



