«Это кулуарное решение»: Депутат ЗС Карелии Мария Гоголева прокомментировала свое исключение из партии СР

Депутат Заксобрания Карелии от «Справедливой России» Мария Гоголева стала беспартийной, но осталась в республиканском парламенте.

Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия за Правду!» принял решение об исключении депутата Заксобрания Карелии Марии Гоголевой из рядов СР.

В руководстве реготделения это решение называют закономерным, поскольку Гоголева в период губернаторской избирательной кампании поддержала кандидата от КПРФ Евгения Ульянова, дав согласие, в случае его победы, представлять республику в Совете Федерации.

Между тем, в изначальной повестке дня заседания Совета регионального отделения партии вопрос исключения Гоголевой не значился и возник спонтанно - был внесен с голоса одним из участников заседания. Не присутствовала на Совете и сама Гоголева, а также руководитель фракции СР в Законодательном собрании Александр Федичев (также, как и Гоголева, представляет в республиканском парламенте Приладожский избирательный округ).

Комментируя исключение из партии, Мария Гоголева отметила: «Это кулуарное и ни на что не влияющее решение. Я как работала, так и продолжаю работать, представляя в Заксобрании интересы избирателей Сортавальского и Лахденпохского районов. Александр Сергеевич Федичев продолжает руководить нашей фракцией. Виктор Николаевич Степанов, один из основателей партии, всегда с нами на связи. В общем, в этой парадигме все осталось без изменений. А то, что мой затянувшийся конфликт с новоиспеченными представителями регионального отделения партии должен был прийти к какой-то развязке, это было вполне ожидаемо, но для меня совсем не трагично».