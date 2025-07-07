«Это моя деревня». Биатлонист Владимир Драчев рассказал, почему оплатил ремонт причала в Заонежье

Ремонт причала в деревне Лонгасы идет не за счет бюджетных средств. В работы вложился наш знаменитый земляк — биатлонист Владимир Драчев.

Как рассказал «Столице на Онего» спортсмен, деньги он вложил в развитие родной деревни.

«Это моя деревня. И мы тут живем каждое лето. Для жителей это единственный вариант добраться до дома, и необходим срочный ремонт причала. Сейчас идут работы первой очереди. Как сделаем сразу начнем вторую часть и возможно сделаем вокзал (зал ожидания)», — рассказал Владимир Драчев.

Как отметил биатлонист, зал ожидания будет крытым с возможностью выпить чаю в ожидании метеора. В планах еще один большой проект, но пока ведутся предварительные переговоры, сообщать о нем Владимир Драчев не стал. Также поскромничал и не назвал сумму, потраченную на причал.

Напомним, сейчас рабочие меняют всю бревенчатую конструкцию. Позднее будет установлено необходимое оборудование для приёма и швартовки не только грузовых судов, но также и «Метеоров».