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Это надолго: в Октябрьском районе Петрозаводска 9 января изменится схема движения транспорта

Новости. Общество
13:46, 08 Января 2023
фото: Столица на Онего

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Временные неудобства связаны со строительством сетей водоснабжения, сообщили в администрации Петрозаводска.

Коммунальщики закроют проезд автомобилей:
- по Советской улице – с 9 января по 28 февраля на участке между улицами Лисицыной и Краснофлотской
- с 9 января по 26 марта – между улицами Мелентьевой и Лисицыной
- с 20 февраля по 20 апреля – между Краснофлотской и Мурманской улицами
- с 28 февраля по 15 апреля – между улицами Грибоедова и Мурманской
- с 1 марта по 15 мая – между улицами Грибоедова и Московской

С 10 по 25 мая частично будет ограничено движение транспорта по Московской улице возле пересечения с Советской улицей со стороны средней школы № 6. Пешеходный переход, ведущий к образовательному учреждению, с 1 марта временно перенесут. Он разместится на другой стороне перекрестка – чуть ближе к Первомайскому проспекту. Также с 9 января по 26 марта будет временно перенесен пешеходный переход на пересечении улиц Советской и Мелентьевой. Его передвинут ближе к улице Калевалы.

С 10 по 25 января запланированы земляные работы вдоль Октябрьского проспекта между улицами Мелентьевой и Краснофлотской. 

- Будут закрыты участки тротуара в районе детской городской поликлиники № 1. Для пешеходов здесь организуют проход по деревянным настилам.

- Для автомобилистов временно сузится проезжая часть Октябрьского проспекта по направлению к центру города в районе пересечения с улицей Мелентьевой.

- Также закроют доступ с Октябрьского проспекта на улицу Лисицыной возле парковки у поликлиники (четная сторона).

- Проезд к медицинскому учреждению от улицы Зайцева вдоль скверов Лантратовского и Марии Мелентьевой сохранится.

Также земработы в указанные сроки будут проводить между домами № 10 и № 12 на Краснофлотской улице. Проезжая часть на ней по четной стороне в этом месте сузится.

Временные неудобства связаны со строительством сетей водоснабжения в рамках комплексного развития территории Октябрьского района.

Администрация Петрозаводска призывает горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.

Напомним, что комплексное развитие территории Октябрьского района включает в себя не только модернизацию инженерных сетей. Планируется, что после строительства новых и замены изношенных систем водоснабжения и водоотведения начнётся снос ветхих сооружений и домов барачного типа. На их месте возведут современное жилье и социальные объекты.

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