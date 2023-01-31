«Это награда»: глава Карелии отреагировал на введенные против него санкции США

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал решение властей США включить его в новый санкционный список вместе с другими губернаторами.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Было ожидаемо, но горевать точно не буду. Имущества и счетов за границей не имею. Процитирую здесь Леонида Пасечника, врио главы ЛНР (он тоже в этом списке): „Приятно оказался в компании приличных людей“. По большому счёту — это награда. Значит, мы всё делаем правильно! Преодолеваем санкции, внедряем новые технологии, наращиваем инвестиции, поддерживаем предпринимателей, всем миром помогаем нашим мобилизованным землякам. Всё это не осталось на Западе не замеченным», — заявил Парфенчиков.

По его словам, многочисленные санкции против России «только закаляют нас» и «делают сильнее».

«Коллективный Запад просчитался. Мы и дальше будем помогать нашей армии выполнять задачи специальной военной операции. Иначе нельзя, потому что речь идёт о будущем России, о её целостности и суверенности», — добавил губернатор.

Как сообщалось ранее, США ввели санкции в отношении руководителей более 40 российских регионов, в том числе, главы Карелии.