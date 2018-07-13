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Новости. Общество
13:50, 13 Июля 2018

"Это напоминало затянувшийся сеанс массажа с лиричным финалом"

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Известный в Карелии журналист и блогер Наталья Ермолина – о том, почему ей никто не нравится.

Ага, был у меня такой недороман. Мы только катались на машине по городу, он все бубнил: люблю, люблю, а до дела не доходило. Были поцелуи, обнимашки всякие. А как добраться до сути, так даже не пытался. Я, конечно, это на свой счет принимала, что со мной не так. Хотя он еще и подбубнивал: я тебя хочу. И ляжки массировал очень энергично. Но это напоминало затянувшийся сеанс массажа с лиричным финалом типа: "А ты вот Павича читала?". Но до секса в любом даже пионерском виде у нас не дошло. Я невзначай показывала его друзьям-геям на предмет, а не из ваших ли он? Те говорили, ну, разве что латентный. Подруги, те были радикальней и злей: "Тебя не хотеть может только импотент" или "Да, забей, просто у него очень маленький, и он стесняется тебе показать малыша".

Продолжение - по ссылке.

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Комментарии

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Mike
2018-07-13 16:54:36
Мужики не любят вульгарных и озабоченых баб, неужели эта пенсионерка еще не поняла. Это ее никто не любит, а не она не может влюбиться. Чем уж она так известна и кому? Своим подружкам по выпивке?
Неравнодушный
2018-07-13 15:15:38
Любовные переживания – это такая заварушка, из которой пока никому ещё не удавалось выбраться с не повреждённым психическим здоровьем.
goo
2018-07-13 14:31:27
У кого-то затянувшийся кризис.
кир
2018-07-13 14:29:24
Двое разговорились в поезде. У обоих их половины изменяют. Давай отомстим, решили они. Дело сделали. Он сказал, что отмстил и хочет спать. На что она ему ответила, что готова мстить, мстить и мстить всю ночь.
Наталья облекает своё недосказанное, недолюбленное в литературную форму.
Беня
2018-07-13 14:20:14
А, ну это не бином ньютона... Шо все-мужики-казлы известно давно :)
Гость
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