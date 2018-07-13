Известный в Карелии журналист и блогер Наталья Ермолина – о том, почему ей никто не нравится.

Ага, был у меня такой недороман. Мы только катались на машине по городу, он все бубнил: люблю, люблю, а до дела не доходило. Были поцелуи, обнимашки всякие. А как добраться до сути, так даже не пытался. Я, конечно, это на свой счет принимала, что со мной не так. Хотя он еще и подбубнивал: я тебя хочу. И ляжки массировал очень энергично. Но это напоминало затянувшийся сеанс массажа с лиричным финалом типа: "А ты вот Павича читала?". Но до секса в любом даже пионерском виде у нас не дошло. Я невзначай показывала его друзьям-геям на предмет, а не из ваших ли он? Те говорили, ну, разве что латентный. Подруги, те были радикальней и злей: "Тебя не хотеть может только импотент" или "Да, забей, просто у него очень маленький, и он стесняется тебе показать малыша".

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