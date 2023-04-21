«Это наша Карелия»: опубликованы чудесные фото республики

Фотограф из Карелии Арина Степенная поздравила республику с праздником.

Известный фотограф из Петрозаводска Арина Степенная на своей странице в соцсети разместила чудесные карельский пейзажи.

Фотограф посвятила картины Дню республики Карелия.

«Это потрясающие рассветы и закаты, с которыми по красоте ничто не сравнится.

Это утренний туман, лениво облизывающий местные окрестности и обволакивающий их легкой серой дымкой.

Это деревянные мостки на реках и озерах — по виду они похожи на морщинки и придают берегу вид умудренного доброго старца.

Это аромат ландышей и сосновых шишек. Это паутинки, растянувшиеся между высокими стеблями и травинками.

Это поля люпинов и ромашек.

Это сотни тысяч историй любви, детского смеха и открытий.

Это наша Карелия», — написала автор фото.