«Это наша Карелия»: опубликованы чудесные фото республики

Фотограф из Карелии Арина Степенная поздравила республику с праздником.
Известный фотограф из Петрозаводска Арина Степенная на своей странице в соцсети разместила чудесные карельский пейзажи.
Фотограф посвятила картины Дню республики Карелия.
«Это потрясающие рассветы и закаты, с которыми по красоте ничто не сравнится.
Это утренний туман, лениво облизывающий местные окрестности и обволакивающий их легкой серой дымкой.
Это деревянные мостки на реках и озерах — по виду они похожи на морщинки и придают берегу вид умудренного доброго старца.
Это аромат ландышей и сосновых шишек. Это паутинки, растянувшиеся между высокими стеблями и травинками.
Это поля люпинов и ромашек.
Это сотни тысяч историй любви, детского смеха и открытий.
Это наша Карелия», — написала автор фото.
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