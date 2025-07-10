«Это не те риски». В Карелии обсудили плюсы и минусы законопроекта об ограничении торговли алкоголем

Законопроект, ограничивающий с 1 марта 2026 года продажу алкоголя в небольших магазинах в многоквартирных домах, обсудили депутаты, чиновники и общественники

114 карельских магазинов, торгующих алкоголем, не смогут торговать алкоголем, если новый закон будет принят. Пока инициатива, которая внесена в карельский парламент, только обсуждается. Накануне, 10 июля, за круглым столом Общественная палата Карелии собрала депутатов парламента, представителей министерств и ведомств республики, экспертов и общественники. По признанию всех, принятие мер, регулирующих торговлю алкогольными напитками, назрело давно. Карелия в лидерах по потреблению уже не первый год. У нее первое место по СЗФО и четвертое по России.

Причину бед участники обсуждения видят в увеличении числа магазинов. В одном жилом комплексе или дворе может быть до пяти точек, большинство работает до 10 вечера, то есть вплоть до того времени, пока можно торговать спиртным.

— Есть такой показатель, как обеспеченность минимальной торговой площадью населения. У нас превышение в 2 раза. То есть если минимально торговые площади у нас должны быть в количестве 1638 таких объектов, то у нас 4299. Норматив в продовольствии составляет 734 объекта, а у нас их 2253, то есть норма превышена втрое. У нас излишек магазинов, если говорить простыми словами, — сообщила глава Минпромторга Карелии Светлана Астахова.

В Сегеже таких магазинов 40, рассказала председатель общественной организации «Сегежанка» Елена Преминина. Она привела в пример Финляндию, где в небольших городах вроде Сегежи и вовсе один магазин, который работает до 8 вечера и алкоголь в нем продают в отдельном зале. Доступ детей туда запрещен.

А что предлагают карельские законодатели, читайте в статье по ссылке.