здоровье работа экология
реклама на сайте
В ПетрГУ рассказали, за что форелеводу Николаю Федоренко присвоено звание Почетного доктора
10.07.2025 14:55
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
20.06.2025 11:20

«Это не те риски». В Карелии обсудили плюсы и минусы законопроекта об ограничении торговли алкоголем

Новости. Общество
16:50, 11 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Законопроект, ограничивающий с 1 марта 2026 года продажу алкоголя в небольших магазинах в многоквартирных домах, обсудили депутаты, чиновники и общественники

114 карельских магазинов, торгующих алкоголем, не смогут торговать алкоголем, если новый закон будет принят. Пока инициатива, которая внесена в карельский парламент, только обсуждается. Накануне, 10 июля, за круглым столом Общественная палата Карелии собрала депутатов парламента, представителей министерств и ведомств республики, экспертов и общественники. По признанию всех, принятие мер, регулирующих торговлю алкогольными напитками, назрело давно. Карелия в лидерах по потреблению уже не первый год. У нее первое место по СЗФО и четвертое по России. 

Причину бед участники обсуждения видят в увеличении числа магазинов. В одном жилом комплексе или дворе может быть до пяти точек, большинство работает до 10 вечера, то есть вплоть до того времени, пока можно торговать спиртным.

— Есть такой показатель, как обеспеченность минимальной торговой площадью населения. У нас превышение в 2 раза. То есть если минимально торговые площади у нас должны быть в количестве 1638 таких объектов, то у нас 4299. Норматив в продовольствии составляет 734 объекта, а у нас их 2253, то есть норма превышена втрое. У нас излишек магазинов, если говорить простыми словами, — сообщила глава Минпромторга Карелии Светлана Астахова.

В Сегеже таких магазинов 40, рассказала председатель общественной организации «Сегежанка» Елена Преминина. Она привела в пример Финляндию, где в небольших городах вроде Сегежи и вовсе один магазин, который работает до 8 вечера и алкоголь в нем продают в отдельном зале. Доступ детей туда запрещен. 

А что предлагают карельские законодатели, читайте в статье по ссылке

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.07.2025, 10:50
Магнитная буря началась на Земле
10.07.2025, 09:45
В России появятся новые основания для лишения гражданства
07.07.2025, 18:40
Форель, карп и угорь не прижились, зато судак адаптировался в карельских водоемах
04.07.2025, 20:30
Стали известны подробности страшного ДТП в Пряжинском районе Карелии
08.07.2025, 19:35
Школьница из Петрозаводска попала на страницы нью-йоркского журнала моды
06.07.2025, 16:10
Странный лес на вершине горы в Карелии запечатлел фотограф

Чтиво

03.07.2025 12:25
Частная жизнь
«Она увидела, заплакала и убежала». Петрозаводская художница пишет портреты людей и снимает их реакцию
Алёна Мак – художник, поэт и писатель. Не просто художник, а уличный художник-портретист со своим очень ярким стилем. Она пишет пастелью яркие портреты гостей Онежской набережной в Петрозаводске практически каждый день.
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
26.06.2025 15:53
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
архив чтиво

Медиа

Фестиваль урожая садовой клубники «Земляничное лукошко» стартовал в Петрозаводске
Сегодня 13:46
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение