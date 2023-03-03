«Это нормально для молодежной среды»: детский омбудсмен о драке членов движения «Рёдан» в Петрозаводске

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев призвал не популяризировать стихийное движение «Рёдан», объединившее подростков 15-17 лет.

Он сделал это после того, как в торгово-развлекательном комплексе произошла драка с участием несовершеннолетних. Камера наблюдения запечатлела, как несколько ребят, якобы относящих себя к движению «Рёдан», избивают сверстника. Никто из присутствовавших не вмешался, в том числе и охрана магазина.

По мнению Сараева, молодежные течения, которые формируются спонтанно, были всегда. При этом они не имели никакой идеологии. Это взрослые придумывают серьезные разногласия между группировками.

«Качки гонялись за хиппи, металлисты — за стилягами. Это нормально для молодежной среды. Конфликты среди самовыражающихся групп нередко решаются через применение силы. Просто сейчас это попало на камеры, стало достоянием общественности и вызвало эмоциональную реакцию людей. Это медийное явление. Я бы не рекомендовал ни журналистам, ни блогерам каким-то образом популяризировать эти движения. Я бы не стал акцентировать внимание на отдельной маркировке. Так мы и до национализма дойдем. Это просто хулиганы. Они совершили противозаконный поступок. В данном случае виновные понесут ответственность перед законом, а те, кто пострадал, получат необходимую помощь», — сказал Уполномоченный по правам ребенка в Карелии.

Как возникло новое движение, читайте в статье «ЧВК Рёдан»: анимешники VS гопники.