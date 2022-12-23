«Это особенный день»: глава Карелии поздравил верующих с Рождеством по Григорианскому календарю

В ночь на 25 декабря Рождество отмечают не только католики, но и протестанты, а также 11 из 15 Поместных православных церквей мира.

Глава Карелии Артур парфенчиков поздравил верующих, которые отмечают Рождество Христово по Григорианскому календарю.



«Это особенный день. Когда на сердце тепло и радостно. Когда родные и друзья собираются вместе за праздничным столом. Рождество дает нам веру в лучшее и надежду», - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.



Рождество в ночь на 25 декабря отмечают не только католики. Вместе с ними праздник встречают протестанты, живущие по григорианскому календарю, а также 11 из 15 Поместных православных церквей мира, которые придерживаются новоюлианского календаря, совпадающего с григорианским.



А Рождество, которое принято называть «православным», в ночь на 7 января отмечают четыре Православные церкви — Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская.



Кроме них, в это время Рождество празднуют афонские монастыри, живущие по юлианскому календарю, а также многие католики восточного обряда (например, Украинская греко-католическая церковь) и часть российских протестантов.



(По материалам ТАСС).