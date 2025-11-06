«Это просто тарелка жира»: врач назвал яичницу с беконом самым вредным завтраком

Эндокринолог сообщил, что любимый всеми россиянами завтрак является также одним из самых вредных для здоровья.
Популярный завтрак из яичницы с беконом, поджаренной на масле, является одним из самых вредных вариантов первого приема пищи. Об этом в своем канале на известной платформе предупредил российский врач-эндокринолог Максим Кузнецов.
По словам специалиста, главная опасность такого блюда — сочетание трех-четырех источников жира одновременно (яйца, бекон, масло), что создает чрезмерную нагрузку на организм.
— Это просто тарелка жира, — заявил врач.
Такой завтрак приводит к резкому повышению уровня холестерина в крови и увеличивает риск для сердечно-сосудистой системы, считает Кузнецов.
Врач рекомендует строить утренний прием пищи вокруг одного источника жиров, добавив к нему овощи и цельнозерновой хлеб.
