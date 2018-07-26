"Это ужас какой-то!": петрозаводчане жалуются на чаек, которые не дают спать по ночам

Жители Петрозаводска в социальных сетях жалуются на чаек: птиц в городе стало очень много и они мешают спать по ночам.

"А Вы заметили как резко увеличилось количество чаек в нашем городе? Это уже просто невозможно. Они орут под окнами во дворах с 4 утра и целый день! Как же надоел этот дикораздирающий крик! Да и не только во дворах, они же повсюду. Это ужас какой-то! Есть какие-то способы борьбы с этими ужасными существами?" – написал интернет-пользователь в паблике "Подслушано в ПТЗ" (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены).

"Способ борьбы с чайками есть. Только он не будет работать. Эти крикуши разленились ловить рыбку и в городе торчат из-за халявной еды из открытых мусорных контейнеров, где и торчат целыми днями и воюют за территорию с воронами и голубями. Закрыть контейнеры у нас, людей не получается... Вот и приходится терпеть "будильник" по утрам)))", - отметил другой собеседник.

Нашлись и защитники птиц:

"Чайки надоели? От голубей, ворон и других птичек уже почти избавились! Чайки на очереди! Собаки, кошки... Живите в мёртвом городе, цари природы".

Напомним, в июне в Петрозаводске чайка напала на 64-летнюю женщину, разбив ей голову в кровь.

Комментируя тот инцидент, орнитолог Николай Лапшин сообщил "Столице на Онего", что люди сами создают благоприятную среду для этих птиц.

"Чаек в городе за последнюю пару десятилетий значительно прибавилось, это говорит о тревожной экологической ситуации. Соседство с человеком влияет и на поведение птиц, они могут проявлять агрессию по отношению к нему", - сказал он.

Ученый также отметил, что запасы рыбы в водоемах уменьшаются.

"Что в охотничьей среде, что в рыбацкой – и там, и там существует браконьерство. Кормовая база чаек, которые, в принципе, питаются водными животными, преимущественно рыбой, подрывается, и они ищут себе новые кормовые условия", - объяснил Николай Лапшин.

Он добавил, что два вида чаек, возможно, будут занесены в Красную книгу Карелии, поскольку в естественных условиях этих птиц почти не остается. Речь идет о серебристой чайке и клуше. Про клушу Николай Лапшин сказал, что это "птица с черными крыльями, очень красивая и при этом самая "помоечная".