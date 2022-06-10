«Этот праздник объединяет»: Элиссан Шандалович поздравил земляков с Днем России

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил жителей республики с Днем России и рассказал о важности государственного праздника.

«Сегодня День России - важный для всех регионов, для каждого уголка нашей необъятной Родины государственный праздник. Он объединяет всех россиян, напоминает о том, что народы нашей многонациональный страны неразрывно связаны между собой общей исторической судьбой, - отметил Элиссан Шандалович. - В современном мире необходимо сохранить уникальное культурное и духовное наследие, великую историю и традиции Отечества, которые создавались трудом многих поколений. И самое главное - сохранять единство, ведь именно в нем наша сила, достойное будущее наших детей и внуков.

С праздником, дорогие земляки! Желаю новых свершений и побед!».