Ева, Варвара, Матвей - названы самые популярные имена имена в России

Соцфонд назвал самые популярные имена новорожденных в России в 2025 году.
Самыми популярными именами для девочек в прошлом году стали София (3,6%), Ева (3,15%), Анна (3,01%), Мария (2,62%) и Варвара (2,62%), сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
— В пятерке самых популярных женских имен всего одно изменение с 2024-го: имя Варвара сменило на пятом месте имя Виктория, — рассказали в Соцфонде.
При этом новорожденных мальчиков в 2025 году чаще называли Михаил (4,03%), Александр (3,56%), Артем (3,11%), Матвей (2,68%) и Тимофей (2,43%).
Топ-4 мужских имен в 2025 году остался тем же, что и в 2024-м, а на пятом месте Тимофей сменил Максима.