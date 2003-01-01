Эвакуатор высек искры при столкновении с легковым автомобилем в Петрозаводске

В центре Петрозаводска столкнулись эвакуатор и легковой автомобиль.

ДТП произошло в пятницу, 14 ноября, около десяти часов утра на улице Анохина у дома № 26. Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент аварии.

Водитель эвакуатора сдавал задним ходом, выезжая с дворовой территории на улицу Анохина. При этом он не убедился в безопасности маневра. В тот момент по дороге ехала легковая машина, эвакуатор задел ее.

На записи видно, как при контакте от правого бока легковушки полетели искры.

