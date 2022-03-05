Эвакуация посетителей прошла в торговом центре «Макси» в Петрозаводске

Из торгового центра «Макси» в центре карельской столицы эвакуировали посетителей.

В понедельник днем в торговом центре «Макси» в Петрозаводске прошла эвакуация посетителей. Люди экстренно покинули площади ТЦ. На место выезжали спасатели.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, в торговом центре сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место спасатели убедились, что возгорания в «Макси» нет.