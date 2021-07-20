Эвакуация жителей поселка Карелии, которому угрожал лесной пожар, отменена

Пожар жителям поселка Найстенъярви в Суоярвском районе больше не угрожает.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, решение об отмене эвакуации жителей Найстенъярви приняли на комиссии по чрезвычайным ситуациям Суоярвского района. Причина - угроза поселку снята.

При этом для жителей Станции и Сплавучастка режим эвакуации сохраняется.

Ранее сообщалось, люди, эвакуированные из взятого в огненное кольцо поселка Найстенъярви, спят вповалку вместе с собаками и кошками. В воскресенье, 18 июля, население поселка эвакуировали в соседний поселок Лахколампи и разместили в местной школе.