"Эвакуировали в одном одеяле" - маленькой девочке, спасенной на пожаре в Петрозаводске, нужна одежда

На пожаре в доме на Октябрьском проспекте спаслась семья с 8-месячной девочкой, ей требуется одежда.

В Интернете начался сбор помощи для одной из семей, которая сегодня ночью пострадала на пожаре в доме № 46 по Октябрьскому проспекту.

"У нас случилось несчастье. В доме моих родителей сегодня ночью случился пожар. Все живы и отделались только ушибами, благодаря Юре (он даже собаку умудрился эвакуировать через окно второго этажа, не нашли только Котю - так спряталась...).

Друзья, обращаюсь за помощью, может у кого-то есть вещи на Кристину (ей сейчас 8 месяцев), потому что не осталось ничего, Алисино уже было отдано и сгорело там, а эвакуировать ее успели только в одном одеяле. Даже на улицу пока выйти с ней не в чем".

"У моей подруги и коллеги Инны произошло несчастье, сегодня ночью сгорела квартира. Спасаясь, с мужем и 8-ми месячной дочкой, они выпрыгнули из окна второго этажа. Сгорело все... Прошу откликнуться тех, кто готов оказать какую-либо помощь. Вы можете связаться с Инной через страницу в контакте: https://vk.com/id156232512 или по телефону 8960-210-77-66 (карта Сбербанка привязана к этому номеру телефона)".