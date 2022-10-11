Евангельско-лютеранская церковь в Карелии перестала общаться со своими приходами в Финляндии

Епископ Карельской евангельско-лютеранской церкви Александр Кузнецов рассказал о том, как спецоперация повлияла на отношения с приходами за рубежом.

Политические события не только усложнили отношения Карельской евангельско-лютеранской церкви с зарубежными партнерами, но и стали причиной прекращения контактов с собственными приходами в регионе Карелия на территории Финляндии.

«У нас есть приходы за рубежом. Получилось так, что все имеют разную позицию в отношении ситуации, которая возникла в последнее время. И чтобы не разрушить отношения в будущем, мы просто перестали общаться и отвечать на вопросы», - рассказал епископ Карельской евангельско-лютеранской Церкви Александр Кузнецов.

Разные мнения относительно СВО высказывают и внутри сортавальского прихода. Поэтому епископ считает, что церковь не вправе высказываться с категорических позиций. Но в Сортавальской кирхе молятся за российское правительство, другие страны и за скорейшее прекращение спецоперации. О своей позиции отец Александр говорит искренне и спокойно: «В нашей церкви есть те, кто сейчас участвует в спецоперации, есть и погибшие. Муж моей дочери получил повестку и принял взвешенное решение отдать долг родине. Но если вы спросите меня, я никогда не возьму в руки оружие и не буду убивать. Буду служить в медицинской службе, копать окопы или еще как-то приносить пользу, но не убивать».

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