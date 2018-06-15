Евгений Осин пожаловался на грязные памперсы и неубранные утки в больнице

В конце мая Евгений Осин врезался на мотоцикле в трактор и сломал левую руку в двух местах.

Уже полмесяца он находится в московской больнице № 67, но конечность никак не заживает. Певец считает, что причина в отсутствии должного ухода, пишет "Лайф".

"Пациенты лежат в грязных памперсах, утки не выносят, кормят отвратительно, — цитирует Осина "Стархит". — Мне установили аппарат Илизарова, чтобы вернуть на место смещённые кости, однако минуло больше двух недель — и ничего не происходит! Обещали сделать операцию, якобы профессор из другой больницы должен был приехать, но воз и ныне там. Хочется просто кричать от бессилия. Мне нужно работать, чтобы иметь хотя бы копеечку, а я всё лежу".

По словам Осина, соседи по палате находятся в такой же ситуации. "Одному мужчине 93 года, ветеран войны — вся грудь в орденах. Сломал шейку бедра, но хирурги не торопятся вмешиваться, видимо, ждут, когда само пройдёт, — сокрушается певец. — Второму пациенту 73, у него перелом ключицы — медицинская помощь тоже должным образом не оказывается. На людей в возрасте махнули рукой. На наши просьбы почти не реагируют. Кому жаловаться? Мы размещаемся на втором этаже, рядом с отделением проктологии, а весь персонал — на третьем. Может, они до нас просто не доходят?"

В течение последнего года артист постоянно получает травмы. Буквально несколько недель назад он сломал четыре пальца на ноге.

"Как бросил пить, так сразу начал калечиться, — улыбается Осин. — Раньше море было по колено, а теперь, куда ни пойду, обязательно что-нибудь вывихну".