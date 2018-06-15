Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 15 Июня 2018

Евгений Осин пожаловался на грязные памперсы и неубранные утки в больнице

По теме

Матвиенко исключила повышение НДС за счет граждан
15.06.18 21:05
Составлен рейтинг лучших туалетов мира
15.06.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
15.06.18 20:00
Все новости
Загрузка...

В конце мая Евгений Осин врезался на мотоцикле в трактор и сломал левую руку в двух местах.

Уже полмесяца он находится в московской больнице № 67, но конечность никак не заживает. Певец считает, что причина в отсутствии должного ухода, пишет "Лайф".

"Пациенты лежат в грязных памперсах, утки не выносят, кормят отвратительно, — цитирует Осина "Стархит". — Мне установили аппарат Илизарова, чтобы вернуть на место смещённые кости, однако минуло больше двух недель — и ничего не происходит! Обещали сделать операцию, якобы профессор из другой больницы должен был приехать, но воз и ныне там. Хочется просто кричать от бессилия. Мне нужно работать, чтобы иметь хотя бы копеечку, а я всё лежу".

По словам Осина, соседи по палате находятся в такой же ситуации. "Одному мужчине 93 года, ветеран войны — вся грудь в орденах. Сломал шейку бедра, но хирурги не торопятся вмешиваться, видимо, ждут, когда само пройдёт, — сокрушается певец. — Второму пациенту 73, у него перелом ключицы — медицинская помощь тоже должным образом не оказывается. На людей в возрасте махнули рукой. На наши просьбы почти не реагируют. Кому жаловаться? Мы размещаемся на втором этаже, рядом с отделением проктологии, а весь персонал — на третьем. Может, они до нас просто не доходят?"

В течение последнего года артист постоянно получает травмы. Буквально несколько недель назад он сломал четыре пальца на ноге.

"Как бросил пить, так сразу начал калечиться, — улыбается Осин. — Раньше море было по колено, а теперь, куда ни пойду, обязательно что-нибудь вывихну".

По теме

Матвиенко исключила повышение НДС за счет граждан
15.06.18 21:05
Составлен рейтинг лучших туалетов мира
15.06.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
15.06.18 20:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
08.06.2018, 09:59
Город, в котором я родился, убивают
08.06.2018, 12:43
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции

Аналитика

Сегодня 14:57
Обществоведение
"Мы съедем – о нас забудут" 1
Дом №16 по улице Державина, признанный администрацией Петрозаводска аварийным и опасным для проживания, до сих пор не расселен.
Имперские замашки 5
13.06.2018 15:41
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет" 1
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 2
07.06.2018 12:08
Вся аналитика

Чтиво

14.06.2018 10:00
Без политики
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
Город, в котором я родился, убивают 8
08.06.2018 09:59
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 11:06
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»