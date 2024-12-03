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Евгений Тучин, главный врач перинатального центра Карелии удостоен наград Министерства обороны России

Новости. Общество
17:10, 03 Декабря 2024
фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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За оказание медицинской помощи бойцам в зоне СВО Евгений Тучин награждён нагрудным знаком, а также медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».

В 2022 году, как только была объявлена мобилизация, главный врач Республиканского перинатального центра Евгений Тучин добровольно ушел на службу в зону специальной военной операции.

Сослуживцы и командование войсковой части отмечают, что за это время Евгений проявил себя как дисциплинированный военнослужащий, который достойно исполняет свой воинский долг несмотря на все тяготы и лишения военной службы. Для решения боевых и специальных задач Евгений Тучин умело применяет полученные в гражданской жизни медицинские знания и опыт управления в сфере здравоохранения.

За добросовестное выполнение боевых задач, организацию своевременной и качественной медицинской помощи капитан медицинской службы Евгений Тучин награждён тремя наградами Министерства обороны России – медалью «За боевые отличия», медалями «За воинскую доблесть» I и II степени, а также нагрудным знаком объединения, в которое входит воинская часть, где карельский врач проходит службу.

– Капитан медицинской службы Евгений Тучин – достойный сын своего Отечества, всегда стремится к повышению боевой выучки, беззаветно предан своему делу, врачебному долгу, уважает своих боевых товарищей и всегда готов прийти им на выручку, – отмечает командир войсковой части.

 

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